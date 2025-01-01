Леонид Федоров. Концерт на корабле

Концерт Леонида Федорова на корабле

14 августа Леонид Федоров, известный голос и гитарист группы «Аукцыон», даст уникальный концерт на борту корабля. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и живых выступлений.

Эмоции и атмосфера

Каждое выступление Федорова — это вихрь эмоций, эксперименты со звуком и неожиданные трактовки любимых песен. Не упустите возможность насладиться его творчеством в необычной обстановке.

Неповторимые виды

Представьте себе: прекрасные виды вдоль русла канала, которые открываются с палубы. Концерт будет проходить на верхней, достаточно вместительной открытой палубе с навесом. Здесь будут размещены все атрибуты обычного концерта — сцена, звук и свет.

Ограниченное количество билетов

Обратите внимание, что количество билетов ограничено, и их цена будет возрастать ближе к дате концерта. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!