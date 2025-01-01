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Леонид Федоров. Концерт на корабле
Билеты от 3200₽
Киноафиша Леонид Федоров. Концерт на корабле

Леонид Федоров. Концерт на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Концерт Леонида Федорова на корабле

14 августа Леонид Федоров, известный голос и гитарист группы «Аукцыон», даст уникальный концерт на борту корабля. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и живых выступлений.

Эмоции и атмосфера

Каждое выступление Федорова — это вихрь эмоций, эксперименты со звуком и неожиданные трактовки любимых песен. Не упустите возможность насладиться его творчеством в необычной обстановке.

Неповторимые виды

Представьте себе: прекрасные виды вдоль русла канала, которые открываются с палубы. Концерт будет проходить на верхней, достаточно вместительной открытой палубе с навесом. Здесь будут размещены все атрибуты обычного концерта — сцена, звук и свет.

Ограниченное количество билетов

Обратите внимание, что количество билетов ограничено, и их цена будет возрастать ближе к дате концерта. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 3200 ₽

Фотографии

Леонид Федоров. Концерт на корабле Леонид Федоров. Концерт на корабле Леонид Федоров. Концерт на корабле Леонид Федоров. Концерт на корабле Леонид Федоров. Концерт на корабле Леонид Федоров. Концерт на корабле

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