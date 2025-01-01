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Леонид Фёдоров и Владимир Волков
Киноафиша Леонид Фёдоров и Владимир Волков

Леонид Фёдоров и Владимир Волков

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Леонида Фёдорова и Владимира Волкова в Санкт-Петербурге

Этим летом Санкт-Петербург вновь порадует своих жителей и гостей уникальным музыкальным событием. В открытом пространстве «Зеленая сцена» состоится концерт двух выдающихся музыкантов — Леонида Фёдорова и Владимира Волкова.

Когда и где?

Мероприятие пройдет в живописном уголке города, окруженном зеленью, что создаст особую атмосферу для вечернего прослушивания. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события!

Об исполнителях

Леонид Фёдоров — известный российский музыкант, лидер группы «АукцЫон», чье творчество отмечено уникальным стилем и глубокими текстами. Владимир Волков — талантливый саксофонист, который активно экспериментирует с жанрами, сочетая элементы джаза и народной музыки.

Что ожидать от концерта?

Зрители могут рассчитывать на удивительное музыкальное путешествие, полное ярких мелодий и глубоких эмоций. Фёдоров и Волков представят как узнаваемые композиции, так и новые произведения, которые обязательно запомнятся каждому слушателю.

Дополнительная информация

Вход на концерт свободный, но рекомендуется приходить заранее, чтобы занять лучшие места. Не забудьте взять с собой удобные кресла или пледы, чтобы насладиться атмосферой на полную катушку!

Следите за новостями на сайте «Зеленой сцены» и не упустите шанс стать частью этого замечательного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Open-air пространство «Зеленая сцена» Санкт-Петербург, Рощинская, 38
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Леонид Фёдоров и Владимир Волков Леонид Фёдоров и Владимир Волков Леонид Фёдоров и Владимир Волков Леонид Фёдоров и Владимир Волков Леонид Фёдоров и Владимир Волков Леонид Фёдоров и Владимир Волков Леонид Фёдоров и Владимир Волков

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