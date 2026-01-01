Концерт Леонида Агутина в Сочи

Леонид Агутин — один из лучших исполнителей современной российской музыки, готовит для своих поклонников новый стадионный тур в 2026 году. В этом году его концерты в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи вызвали настоящий ажиотаж и были полностью распроданы.

В рамках нового тура 25 июля 2026 года в ДС Большой в Сочи состоится большой сольный концерт артиста. Здесь прозвучат его самые популярные хиты и самые запоминающиеся музыкальные моменты, которые стали символом его творчества.

Музыкальный стиль и достижения

Леонид Агутин — композитор, поэт, гитарист и продюсер, который не ограничивает себя рамками одного жанра. Его творчество включает элементы поп-музыки, фанка, поп-рока и кантри, что делает его уникальным на российской сцене.

Агутин — 10-кратный лауреат премии «Золотой граммофон» и его альбом «La Vida Cosmopolita» был отмечен в лонг-листе музыкальной премии «Грэмми» в пяти номинациях, что говорит о высоком уровне его творчества и признании не только в России, но и за рубежом.

