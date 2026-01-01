Оповещения от Киноафиши
Леонид Агутин
Леонид Агутин

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый стадионный тур Леонида Агутина

Музыкант Леонид Агутин объявил о новом стадионном туре, который пройдет в 2026 году. Артист, известный своим многообразием стилей — от поп-музыки до фанка и кантри, выступит на Газпром Арене в Санкт-Петербурге.

Концерт в Санкт-Петербурге летом 2026

Концерт пройдет 27 июня 2026 года и станет частью большого сольного выступления, на котором будут представлены лучшие хиты за всю историю его творчества. После полностью распроданных концертов в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи в этом году, ожидания от предстоящего события очень высоки.

Агутин - легенда музыки

Леонид Агутин заслуженно считается одним из самых ярких представителей современной российской музыки. Его уникальный стиль и отсутствие привязки к каким-либо сценическим клише выделяют его среди других музыкантов. Агутин — 10-кратный лауреат премии «Золотой граммофон», а его альбом «La Vida Cosmopolita» получил признание и попал в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми» в пяти номинациях.

Каждый концерт Агутина — это всегда аншлаг, а его песни становятся хитами. Неудивительно, что артиста уважают не только российские зрители, но и коллеги за границей, ведь его творчество перекрывает границы и стили.

27 июня в Санкт-Петербурге вы сможете увидеть одного из лучших музыкантов страны на одной сцене с его величайшими произведениями. Не пропустите это грандиозное событие!

Купить билет на концерт Леонид Агутин

В других городах
Июнь
27 июня суббота
19:00
Газпром Арена Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 1
от 2000 ₽

