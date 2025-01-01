Меню
Леонид Агутин
Билеты от 6000₽
Киноафиша Леонид Агутин

Леонид Агутин

6+
Возраст 6+
Билеты от 6000₽

О концерте

Музыкальное искусство Леонида Агутина на Live Арене

На Live Арене состоится сольный концерт певца Леонида Агутина, артиста, который выделяется среди других благодаря своему многогранному творчеству. Музыка Агутина соединяет в себе поп, фанк, поп-рок и кантри, что делает каждое его выступление уникальным и запоминающимся.

Леонид Агутин — десятикратный лауреат премии «Золотой граммофон», а его альбом «La Vida Cosmopolita» был представлен в лонг-листе музыкальной премии «Грэмми» в нескольких номинациях. Концерт обещает понравиться всем, кто ценит качественную музыку и оригинальные выступления.

Новые концерты в Москве

После успешного выступления на большой спортивной арене в Лужниках, Леонид Агутин объявляет о новых концертах в Москве. Музыкант выступит на сцене Live Арена 12 и 13 декабря.

Творческое наследие

Агутин — композитор, поэт, гитарист, певец и продюсер, который с легкостью сочетает различные музыкальные жанры. Он не укладывается в традиционные рамки и стоит особняком среди наиболее известных российских исполнителей.

Признание и успех

Успехи Леонида Агутина вызывают уважение не только у зрителей, но и у его западных коллег. Он завоевал признание во многих уголках мира, и каждый его концерт неизменно собирает полные залы. Каждая песня становится хитом, а зрители остаются под впечатлением от высококачественной музыки.

Агутин Л

Купить билет на концерт Леонид Агутин

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 6000 ₽
13 декабря суббота
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 6000 ₽

