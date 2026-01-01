Леонид Агутин и Анжелика Варум: концерт в Новосибирске

Вот уже более 20 лет дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум радует зрителей своим уникальным вокалом и музыкальным стилем. Леонид Агутин, один из самых известных музыкантов России и наставник шоу «Голос», и Анжелика Варум, муза многих композиторов, известна своим самобытным и узнаваемым вокалом.

Их совместные выступления стали символом любви. Анжелика — нежное воплощение женственности, а Леонид — интеллигентный и брутальный мужчина. На сцене эти две основы мироздания переплетаются, очаровывая зрителя и унося в мир, где правят только музыка и любовь.

Совместные концерты и репертуар

Творческий и семейный тандем Анжелики и Леонида разнообразил их музыкальную палитру. Совместные концерты стали доброй традицией, и тысячи огней зажигаются в зрительных залах, когда звучат такие хиты, как «Как не думать о тебе» и «На сиреневой луне».

Музыка Леонида Агутина и Анжелики Варум охватывает разные настроения: от зажигательных танцевальных хитов до серьезных и романтичных баллад. Зрителей ждут дискотечные хиты в современном электронном звучании, а также живая музыка в сопровождении группы «Эсперанто» — одного из лучших коллективов страны.

Танцевальные шоу и атмосфера

Шоу-балет Анжелики Варум «ЛебедиFunk» наполнит зал динамичными движениями и жаждой жизни, привнося элементы современной танцевальной культуры.

Леонид и Анжелика прекрасно смотрятся вместе как на сцене, так и в жизни, являясь удивительно гармоничным дуэтом.