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Леонид Агутин и Анжелика Варум
Киноафиша Леонид Агутин и Анжелика Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Трогательный дуэт: Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум в Челябинске

«Дуэт Варум и Агутина давно стал символом настоящей любви» — эти слова точно отражают суть их отношений. Пара является одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Два десятилетия «щемящего чувства взаимной необходимости и нежности» зрители чувствуют особенно остро на их концертах.

Любовь как главный двигатель

«Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего», — говорит Леонид, обращаясь к Анжелике как в жизни, так и на сцене. Их трогательные стихи друг другу поклонники цитируют, а совместные песни неизбежно становятся хитами.

Музыка, которая объединяет

Музыка Леонида Агутина и Анжелики Варум всегда разнообразна, но неизменно настоящая. Зрителей ждут джазовые импровизации любимых песен, которые можно услышать только на концертах, а также композиции с еще невыпущенных альбомов артистов.

Танцы и живое звучание

Концерт будет наполнен не только романтикой, но и зажигательными танцевальными хитами в модном электронном звучании. «Живая» музыка в сопровождении группы «Эсперанто» — одного из лучших музыкальных коллективов страны, а также шоу-балета «Лебеди Фанк» сделают вечер незабываемым.

Праздник для ценителей искусства

Традиционно концерт этой звездной пары становится праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество. Это мероприятие для тех, кто верит в любовь — такую, какую знают Агутина и Варум. Они прекрасно смотрятся вместе и на сцене, и в жизни, создавая удивительно гармоничный дуэт.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, где музыка, любовь и творчество переплетутся в единое целое!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 18 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 3500 ₽

Фотографии

Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум Леонид Агутин и Анжелика Варум

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