Спектакль Леонардо

Спектакль-фантазия о Леонардо да Винчи

Приглашаем вас на уникальный спектакль-фантазию, в котором сочетаются драматургия художественного слова, классическая музыка и оперное искусство. Основой для постановки стал роман Д. С. Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», а также воспоминания ученика великого художника Джованни Больтрафио и цитаты самого Леонардо.

О чем спектакль?

Спектакль рассказывает о важнейших моментах жизни Леонардо, о его величайших произведениях искусства, а также о человеческих драмах — борьбе духа и плоти. Это погружение в мир гениального художника позволит зрителям увидеть его внутренние переживания и творческий процесс.

Артисты и команда

В спектакле принимают участие:

Женщина/Чтица: Лилия Гайсина

Лилия Гайсина Струнный квартет: артисты Московского Симфонического оркестра Скрипка — Мария Бухараева Скрипка — Мария Касаткина Альт — Надежда Подгорная Виолончель — Константин Тугашев / Сеит Жаныбеков

артисты Московского Симфонического оркестра Джованни/певица: Анна Лихолат, лауреат Грантов Мэра Москвы 2025

Создание спектакля

Проект реализован независимым театральным проектом «Лилия Гайсина/Art». Постановка и замысел принадлежат Лилии Гайсиной, музыкальное оформление создала Мария Касаткина. Художник по свету — заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Куренкова и Сергей Барсуков.

Интересные факты

Леонардо да Винчи — не только великий художник, но и выдающийся ученый, изобретатель и мыслитель. Его творчество оставило неизгладимый след в истории искусства и науки. Эта постановка дает возможность глубже понять его личность и творческое наследие.

Не пропустите эту уникальную возможность увидеть масштабный спектакль, который соединяет искусство прошлого с современными интерпретациями.