Леонард Эйлер. Швейцарец в Петербурге

Вдохновение от Леонарда Эйлера в Доме Кочневой

В Доме Кочневой состоится уникальное мероприятие, посвященное жизни и творчеству выдающегося математика Леонарда Эйлера. Этот гений, оставивший после себя более 850 научных трудов, стал основой для многих направлений научного мышления. Его вклад в математику, оптику, небесную механику, медицину, ботанику и химию является неоценимым. Эйлер также сыграл важную роль в воспитании первых русских академиков.

Программа мероприятия

В программе запланированы фрагменты трудов Эйлера, включая «Опыт новой теории музыки» и «Письма к немецкой принцессе». Музыкальную часть представят артисты «Петербург-концерта». Вы сможете насладиться игрой Натальи Капустиной на флейте, а также выступлением Квартета им. Римского-Корсакова и Натальи Варламовой на фортепиано.

Специальные гости

Вступительное слово произнесет профессор Игорь Дмитриев, выдающийся историк науки. Его глубокие знания позволят зрителям по-новому взглянуть на достижения Эйлера и его влияние на музыку и науку.

Это мероприятие станет поистине интересным для всех, кто увлекается историей науки и музыки, и подарит незабываемые эмоции.