Спектакль Леня

Наследие Леонида Енгибарова на сцене Дома актера

В Центральном Доме Актера три молодых театральных артиста исследуют уникальное наследие Леонида Енгибарова, выдающегося мастера клоунады. Они стремятся не только оживить его юмор, но и понять, как он воспринимается современными зрителями.

Спектакль сочетает в себе смех и грусть, и его восприятие напрямую зависит от реакции аудитории. Этот проект понравится тем, кто ценит эксперименты с традиционными формами комедии и готов открыть для себя неожиданные эмоциональные переживания.

Что такое «Нефестиваль молодых и независимых»?

«Нефестиваль молодых и независимых» — это новый проект Центрального Дома актера имени А.А. Яблочкиной. Этот событие, впервые прошедшее в январе 2026 года, представляет собой не фестиваль и не конкурс. Это рабочая платформа для выпускников творческих вузов, которые создают собственные театральные коллективы или объединяются для постановки спектаклей.

«Нефестиваль» предоставляет молодым артистам уникальную возможность показать свои работы. Зрители смогут на несколько дней окунуться в новую театральную реальность и увидеть яркие независимые коллективы в режиме нон-стоп.