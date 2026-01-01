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Ленья – голос Вайля
Киноафиша Ленья – голос Вайля

Ленья – голос Вайля

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт в честь 125-летия Курта Вайля

Неизвестный для широкой публики, Курт Вайль оставил неизгладимый след в мире музыки и театра. Его произведения исполняли такие выдающиеся артисты, как Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и Нина Симон. Родившись в Германии в еврейской семье и спасаясь от нацистского режима, композитор нашел свое призвание в Париже, а затем и в Нью-Йорке. Вайль соединил высокие стандарты западноевропейского музыкального искусства с легкостью жанров, таких как оперетта и кабаре.

Его влияние на бродвейский мюзикл нельзя переоценить. Вайль создал мощное музикальное наследие, состоящее из классических жанров, включая симфонию, концерт, дивертисмент и кантату. Его работы восхищали великих композиторов XX века, таких как Игорь Стравинский, Дариюс Мийо и Албан Берг. А обширная аудитория также принимала его вокальные композиции с энтузиазмом, и их перепевали джазовые ансамбли и поп-группы.

Концерт, посвященный юбилею композитора, объединит самые известные произведения Вайля. Гости вечера могут ожидать проявление знакомых мелодий, которые пробудят воспоминания.

Исполнители концерта

  • Галина Сидоренко — заслуженная артистка России (меццо-сопрано)
  • Олег Вайнштейн — заслуженный артист России (фортепиано)
  • Анна Фомичёва — мастер художественного слова

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта.

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