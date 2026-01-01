Документальная история ностальгического путешествия в прошлое

«Больница ЩАСТЯ» — это документальная пьеса, которая переносит зрителей в ностальгическое путешествие в прошлое. В этот мир, где деревням дают имена самых светлых чувств, а автобусные остановки носят названия планет, будто бы они очень далеки. Это место, где томился наш герой, и куда он снова хотел вернуться, чтобы выкурить сигаретку и, возможно, найти себя. Но до поры до времени его попытки не увенчивались успехом.

Встреча с Машей: новый поворот

Всё изменилось, когда герой встретил Машу. Ее появление — поворотный момент в истории, который меняет ход событий. В этом путешествии по воспоминаниям и потерянным моментам жизни, Маша становится тем, кто способен изменить многое.