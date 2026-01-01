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Лента поэзии. Юнна Мориц
Киноафиша Лента поэзии. Юнна Мориц

Спектакль Лента поэзии. Юнна Мориц

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Моноспектакль Виктории Заславской о творчестве Юнны Мориц

Популярный у зрителей цикл литературно-драматических вечеров «Лента поэзии» продолжает свое путешествие по миру русской литературы спектаклем, посвященным творчеству нашей современницы, известного российского поэта Юнны Мориц. В этом спектакле яркая и талантливая актриса Виктория Заславская с точностью и остроумием, а также с простотой и нежностью будет говорить со зрителями о том, что нас окружает, через стихотворения Юнны Мориц, многие из которых стали известными песнями.

Стихи и рисунки в одном представлении

В спектакле используются не только стихи, но и рисунки самой Юнны Мориц, создавая уникальную атмосферу, в которой зрители смогут не только услышать поэзию, но и увидеть визуальные образы, отражающие глубокие чувства и переживания поэта.

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