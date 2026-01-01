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Лента поэзии. Рыжий
Киноафиша Лента поэзии. Рыжий

Спектакль Лента поэзии. Рыжий

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Постановка о трагической судьбе Бориса Рыжего

На Старой сцене театра «У Никитских ворот» появился новый спектакль «Лента поэзии. Рыжий», где зрителю предлагается окунуться в атмосферу Екатеринбурга 1990-х годов, в которой жил и творил молодой поэт Борис Рыжий. Для театра это своего рода эксперимент, так как стихи поэта в спектакле читает непрофессиональный артист 

Судьба поэта

Судьба Бориса Рыжего трагична: он ушел из жизни в 26 лет. За свою недолгую жизнь он написал более 1300 стихотворений. Подсказкой в разгадке его тайны могут быть однажды оброненные слова поэта: «Главная трагедия поэта в том, что он поэт. Других трагедий, в общем-то, нет».

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Михаил Алексеев
Денис Сарайкин
Вячеслав Пронин
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