Постановка о трагической судьбе Бориса Рыжего

На Старой сцене театра «У Никитских ворот» появился новый спектакль «Лента поэзии. Рыжий», где зрителю предлагается окунуться в атмосферу Екатеринбурга 1990-х годов, в которой жил и творил молодой поэт Борис Рыжий. Для театра это своего рода эксперимент, так как стихи поэта в спектакле читает непрофессиональный артист

Судьба поэта

Судьба Бориса Рыжего трагична: он ушел из жизни в 26 лет. За свою недолгую жизнь он написал более 1300 стихотворений. Подсказкой в разгадке его тайны могут быть однажды оброненные слова поэта: «Главная трагедия поэта в том, что он поэт. Других трагедий, в общем-то, нет».