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Лента поэзии. Пушкин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лента поэзии. Пушкин

Спектакль Лента поэзии. Пушкин

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Поэтический моноспектакль Валерия Шеймана

«Лента поэзии» — это проект Марка Розовского для Старой сцены театра «У Никитских ворот». Цикл литературно-театральных вечеров, каждый из которых посвящён творчеству одного поэта, в исполнении блестящей плеяды актёров театра.

Начало цикла — Александр Пушкин
Цикл начинается, конечно же, с Пушкина. Это поэтический моноспектакль, в котором гениальные строки автора предстанут в исключительно игровой форме.

Исполнитель
Миры поэта до зрителей донесёт народный артист России, лауреат Государственной премии Валерий Шейман.

Программа вечера
В программе вечера — произведения А. С. Пушкина:

  • Пророк
  • Деревня (фрагмент)
  • Элегия 19 октября 1825 года
  • Евгений Онегин (фрагмент)
  • Сцена из Фауста
  • Граф Нулин
  • Памятник
В ролях
Валерий Шейман

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1000 ₽

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