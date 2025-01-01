Спектакль Лента поэзии. Пушкин

Поэтический моноспектакль Валерия Шеймана

«Лента поэзии» — это проект Марка Розовского для Старой сцены театра «У Никитских ворот». Цикл литературно-театральных вечеров, каждый из которых посвящён творчеству одного поэта, в исполнении блестящей плеяды актёров театра.

Начало цикла — Александр Пушкин

Цикл начинается, конечно же, с Пушкина. Это поэтический моноспектакль, в котором гениальные строки автора предстанут в исключительно игровой форме.

Исполнитель

Миры поэта до зрителей донесёт народный артист России, лауреат Государственной премии Валерий Шейман.

Программа вечера

В программе вечера — произведения А. С. Пушкина: