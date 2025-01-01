Меню
Лента поэзии. Левитанский
Билеты от 500₽
Киноафиша Лента поэзии. Левитанский

Спектакль Лента поэзии. Левитанский

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль о творчестве Юрия Левитанского

Режиссер Марк Григорьевич Розовский и заслуженный артист России Андрей Молотков представляют спектакль, посвященный творчеству выдающегося поэта-фронтовика Юрия Левитанского. Этот талантливый советский и российский поэт, переводчик и мастер лирического и пародийного жанров оставил яркий след в литературе. Его стихи пронизаны глубокой чувствительностью и мудростью, отражая опыт участия в Великой Отечественной войне.

Творческий процесс

Марк Розовский говорит о спектакле: «Мы сделали попытку прикоснуться к животворному духу создателя множества потрясающих стихов, всегда волнующих своей тонкостью и музыкальностью». Создатели стремятся передать мощный заряд эмоций и энергии, с которыми Левитанский писал свои произведения.

Юрий Левитанский и его наследие

Юрий Левитанский не только писал стихи, но и был известен как переводчик, привнося в русскую литературу новые идеи и формы. Его творчество до сих пор вызывает интерес у читателей и зрителей, и каждый новый проект, посвященный его работам, открывает поэта с новой стороны.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и ощутить дух творчества одного из самых значительных поэтов своего времени!

В ролях
Андрей Молотков

Купить билет на спектакль Лента поэзии. Левитанский

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 500 ₽

