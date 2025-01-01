Меню
Лента поэзии. Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, Вознесенский
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лента поэзии. Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, Вознесенский

Спектакль Лента поэзии. Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, Вознесенский

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Ольги Лебедевой о «великолепной четверке» поэтов

Марк Розовский утверждает, что четверо поэтов, которых он называет «великолепной четверкой», были не только выдающимися творцами, но и выразителями своего времени — эпохи 60-х годов. Эти поэты стали «властителями дум» своего поколения, а их творчество сформировало мощный и глубокий мировоззренческий массив, который был позднее назван «шестидесятничеством». Розовский подчёркивает, что это было время освобождения общественного сознания, крушения культа личности и больших надежд, многие из которых, однако, не сбылись.

Эксперименты и поэтика шестидесятников

Розовский отмечает, что каждый из этих поэтов был уникален и привнёс в литературу что-то своё. Однако всех их объединяло честное и высокое служение новым смыслам и формам. Они были готовы экспериментировать, когда общество не поощряло такие поиски, и говорить правду, когда доминировал фальшивый соцреализм. Их поэтика одновременно проста и сложна, а их творческая ответственность стала важным шагом на пути к будущей перестройке. Шестидесятники, по мнению Розовского, подготовили общество к демократическим и гуманистическим переменам, которые произошли спустя четверть века.

В ролях
Ольга Лебедева

Расписание

2 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1000 ₽

