Спектакль Лента поэзии. Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина, Вознесенский

Моноспектакль Ольги Лебедевой о «великолепной четверке» поэтов

Марк Розовский утверждает, что четверо поэтов, которых он называет «великолепной четверкой», были не только выдающимися творцами, но и выразителями своего времени — эпохи 60-х годов. Эти поэты стали «властителями дум» своего поколения, а их творчество сформировало мощный и глубокий мировоззренческий массив, который был позднее назван «шестидесятничеством». Розовский подчёркивает, что это было время освобождения общественного сознания, крушения культа личности и больших надежд, многие из которых, однако, не сбылись.

Эксперименты и поэтика шестидесятников

Розовский отмечает, что каждый из этих поэтов был уникален и привнёс в литературу что-то своё. Однако всех их объединяло честное и высокое служение новым смыслам и формам. Они были готовы экспериментировать, когда общество не поощряло такие поиски, и говорить правду, когда доминировал фальшивый соцреализм. Их поэтика одновременно проста и сложна, а их творческая ответственность стала важным шагом на пути к будущей перестройке. Шестидесятники, по мнению Розовского, подготовили общество к демократическим и гуманистическим переменам, которые произошли спустя четверть века.