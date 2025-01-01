Спектакль Лента поэзии. Евтушенко, Ахмадулина

Литературный вечер, посвященный Евгению Евтушенко и Белле Ахмадулиной

«Лента поэзии. Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина» — это уникальная возможность насладиться произведениями двух выдающихся советских поэтов. В рамках вечера будут прочитаны стихи Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной, которые завоевали сердца миллионов читателей.

Организатор вечера

Мероприятие проводит Марк Розовский, известный своими экспериментальными театральными проектами. Его подход к организации подобных событий всегда насыщен оригинальными идеями.

Атмосфера поэзии

Посетить этот вечер стоит, чтобы окунуться в атмосферу поэзии эпохи оттепели. Произведения, которые будут представлены, стали голосом целого поколения и оставили глубокий след в литературе.

Место проведения

Вечер пройдет на Старой сцене Театра «У Никитских ворот», что придаст событиям особую магию и уют. Это театральное пространство само по себе является значимой частью культурной жизни города.

Для кого это событие

Мероприятие будет интересно как любителям поэзии, так и ценителям творчества Евтушенко и Ахмадулиной. Не упустите шанс стать частью этого литературного вечера!