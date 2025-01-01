Спектакль Лента поэзии. Есенин

Стихи Сергея Есенина читают молодые актеры театра

Спектакль «Лента поэзии», посвящённый великому поэту Сергею Есенину, является самостоятельной режиссёрско-актерской работой молодых артистов театра.

Слово создателей спектакля

Создатели спектакля отмечают: «В нашей работе по стихам Есенина мы не стремимся рассказывать судьбу поэта и уж тем более не пытаемся «играть» Сергея Александровича как персонажа. Это и не нужно! Мы все что-то теряем и находим, влюбляемся и разочаровываемся, протестуем и идём на компромисс, сомневаемся и принимаем решения. Поэтому в нашем спектакле мы читаем стихи про себя и, возможно, про вас. Мы предлагаем вашему вниманию наши фантазии по произведениям С. Есенина».