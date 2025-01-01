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Лента поэзии. Есенин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лента поэзии. Есенин

Спектакль Лента поэзии. Есенин

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стихи Сергея Есенина читают молодые актеры театра

Спектакль «Лента поэзии», посвящённый великому поэту Сергею Есенину, является самостоятельной режиссёрско-актерской работой молодых артистов театра.

Слово создателей спектакля
Создатели спектакля отмечают: «В нашей работе по стихам Есенина мы не стремимся рассказывать судьбу поэта и уж тем более не пытаемся «играть» Сергея Александровича как персонажа. Это и не нужно! Мы все что-то теряем и находим, влюбляемся и разочаровываемся, протестуем и идём на компромисс, сомневаемся и принимаем решения. Поэтому в нашем спектакле мы читаем стихи про себя и, возможно, про вас. Мы предлагаем вашему вниманию наши фантазии по произведениям С. Есенина».

Режиссер
Дарья Щербакова
В ролях
Дарья Щербакова
Вячеслав Пронин
Никита Сюсюкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Лента поэзии. Есенин Лента поэзии. Есенин

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