Спектакль Лента поэзии. Баратынский

Евгений Баратынский — поэт, забытый временем

Евгений Абрамович Баратынский (или Боратынский, как утверждают исследователи его творчества), был современниками признан величайшим поэтом России. Его стихи звучали в литературных салонах Петербурга и Москвы, вызывая восхищение и глубокое уважение.

К сожалению, с течением времени творчество поэта оказалось забытым, и его стихи стали редко вспоминаться. Однако, чтобы восполнить этот пробел, молодые актеры театра «У Никитских ворот» — Александр Кудряшов и Никита Сюсюкин — создали самостоятельную работу под названием «Лента поэзии. Баратынский». В основу композиции легла поэма «Бал», история любви в светском обществе Москвы, которая когда-то вызвала немало пересудов и споров.

Экспериментальный спектакль с элементами цирка и кабаре

Никита Сюсюкин, говоря о спектакле, отметил: «Мы решились на эксперимент, в котором соединили цирк и кабаре, итальянскую комедию и высокий слог русской поэзии 19 века. Это романтическая история, рассказанная в перерыве между кадрилью и вальсом. Печальный анекдот о нравах высшего общества. Она и Он. Ревность и предательство. Любовь и смерть. Игра и театр. Бал».