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Билеты
Лента поэзии. Баратынский
Билеты от 500₽
Киноафиша Лента поэзии. Баратынский

Спектакль Лента поэзии. Баратынский

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Евгений Баратынский — поэт, забытый временем

Евгений Абрамович Баратынский (или Боратынский, как утверждают исследователи его творчества), был современниками признан величайшим поэтом России. Его стихи звучали в литературных салонах Петербурга и Москвы, вызывая восхищение и глубокое уважение.

К сожалению, с течением времени творчество поэта оказалось забытым, и его стихи стали редко вспоминаться. Однако, чтобы восполнить этот пробел, молодые актеры театра «У Никитских ворот» — Александр Кудряшов и Никита Сюсюкин — создали самостоятельную работу под названием «Лента поэзии. Баратынский». В основу композиции легла поэма «Бал», история любви в светском обществе Москвы, которая когда-то вызвала немало пересудов и споров.

Экспериментальный спектакль с элементами цирка и кабаре

Никита Сюсюкин, говоря о спектакле, отметил: «Мы решились на эксперимент, в котором соединили цирк и кабаре, итальянскую комедию и высокий слог русской поэзии 19 века. Это романтическая история, рассказанная в перерыве между кадрилью и вальсом. Печальный анекдот о нравах высшего общества. Она и Он. Ревность и предательство. Любовь и смерть. Игра и театр. Бал».

В ролях
Александр Кудряшов
Никита Сюсюкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

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