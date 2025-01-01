Меню
Lenny Kravitz Tribute
Киноафиша Lenny Kravitz Tribute

Lenny Kravitz Tribute

16+
Возраст 16+

О концерте

JoinTrip представит трибьют Ленни Кравицу в клубе Jagger

Рок-группа JoinTrip, известная своими зажигательными живыми выступлениями и трибьютами артиста Ленни Кравица, выйдет на сцену культового Jagger Club с уникальным концертом. Это событие, приуроченное к началу нового года, обещает быть насыщенным эмоциями и музыкальной энергией.

Энергия и оригинальность

JoinTrip не ограничивается традиционным трибьютом. Коллектив славится собственным материалом и уникальным сочетанием рока, блюза, соула и эмоционального повествования. Их глубокое уважение к легендам мировой музыки, таким как Джими Хендрикс и Pink Floyd, приводит к созданию мощных трибьют-шоу. Каждый концерт отражает дух оригинальных исполнителей, одновременно демонстрируя творческую индивидуальность JoinTrip.

Вечер хитов и сюрпризов

На вечеринки, которая пройдет 4 января, зрителей ждет взрывной трибьют Ленни Кравицу, наполненный вечными хитами, душевными рифами и глубокими грувами. Ожидайте насыщенный сет, состоящий из любимых песен поклонников Кравица, а также неожиданных сюрпризов в духе самого музыканта. Радость живого исполнения, слияние фанка, соула и чистого рок-н-ролла создадут уникальную атмосферу.

Не пропустите!

Поклонники Ленни Кравица, любители живого рока и все, кто ищет вечер, наполненный настоящей музыкальной энергией, не могут пропустить это событие. JoinTrip приглашает вас отметить дух Ленни Кравица и насладиться силой живой музыки в начале нового года.

Купить билет на концерт Lenny Kravitz Tribute

Январь
4 января воскресенье
21:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 800 ₽

