Спектакль Ленивый Хашим

Музыкальная сказка «Ленивый Хашим» в Уйгурском театре музыкальной комедии

Представляем вашему вниманию музыкальную сказку «Ленивый Хашим». Это история о самом ленивом и сонном мальчике среди одноклассников — Хашиме. Он с радостью проводит время за сном, пропуская школу, а друзья отказываются дружить с ним.

Увлекательные приключения

Что же произойдет с Хашимом в конце этой сказки? Кто станет его спасителем и поможет ему стать дисциплинированным и трудолюбивым? Эта увлекательная история основана на реальных приключениях, которые вдохновят детей на добрые и полезные поступки.

Информация для зрителей

Спектакль синхронно переводится с уйгурского на казахский и русский языки, что делает его доступным для широкой аудитории. Не упустите возможность насладиться этим уникальным представлением!

Автор: Айдана Аламан

Режиссер: Дилмурат Жанбакиев