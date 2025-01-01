Меню
Ленивый Хашим
Киноафиша Ленивый Хашим

Спектакль Ленивый Хашим

Постановка
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии
Режиссер  Дилмурат Жанбакиев
Продолжительность 1 час

О спектакле

Музыкальная сказка «Ленивый Хашим» в Уйгурском театре музыкальной комедии

Представляем вашему вниманию музыкальную сказку «Ленивый Хашим». Это история о самом ленивом и сонном мальчике среди одноклассников — Хашиме. Он с радостью проводит время за сном, пропуская школу, а друзья отказываются дружить с ним.

Увлекательные приключения

Что же произойдет с Хашимом в конце этой сказки? Кто станет его спасителем и поможет ему стать дисциплинированным и трудолюбивым? Эта увлекательная история основана на реальных приключениях, которые вдохновят детей на добрые и полезные поступки.

Информация для зрителей

Спектакль синхронно переводится с уйгурского на казахский и русский языки, что делает его доступным для широкой аудитории. Не упустите возможность насладиться этим уникальным представлением!

Автор: Айдана Аламан

Режиссер: Дилмурат Жанбакиев

Купить билет на спектакль Ленивый Хашим

В других городах
Декабрь
26 декабря пятница
14:00
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 1500 ₽
27 декабря суббота
14:00
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
14:00
Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 83
от 1500 ₽

