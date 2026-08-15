Ленинградский рок под разводными мостами - двойной юбилей на Неве!

Летний музыкальный марафон на Неве

Лето в Петербурге обещает быть незабываемым благодаря юбилеям двух культовых организаций. Ленинградскому рок-клубу исполняется 45 лет, а клубу-теплоходу «Рок Хит Нева» — 20! В честь этих событий запускается музыкальный марафон, который подарит жителям и гостям города великие гимны русского рока.

Программа вечеров

В течение всего лета на Неве под разводными мостами вы сможете наслаждаться живым исполнением лучших музыкантов города. В программе — знаковые песни культовых групп:

КИНО (Виктор Цой) и Алиса: музыка перемен и энергия улиц.

ДДТ, Аквариум, Зоопарк: глубокомысленные тексты и честный ленинградский блюз-рок.

Каждый концерт предоставляет уникальную возможность живого общения между поколениями через музыку, которая остаётся актуальной сквозь время.

Маршрут и особенности прогулки

Прогулка на теплоходе протяжённостью более 50 км охватывает Большую и Малую Неву, ведёт к Финскому заливу и Морскому фасаду, а также мимо современных достопримечательностей, таких как «Лахта-центр» и «Газпром-Арена». На борту предусмотрена авторская экскурсия, живая музыка, кухня и бар.

Описание теплохода

Наш теплоход был построен для работы с правительственными делегациями и идеально подходит для прогулок в любое время года. Он оборудован для создания комфорта даже в холодную погоду. На борту находятся два салона: большой панорамный концертный салон на 120 человек и уютная кают-компания для 20 человек в капитанском носу.

Вы сможете наслаждаться удивительными видами Петербурга с мягких диванов, попивая чай или глинтвейн, даже в позднюю осень и зимой. Особенностью нашего теплохода являются туалеты, расположенные в тёплом периметре, а также наличие VIP-зон.

Кухня и правила на борту

На борту теплохода работает ресторан, где стоит попробовать «Невский ужин». Обратите внимание, что на борт запрещено приносить еду и напитки, а также подниматься в нетрезвом виде. В случае нарушения правил может быть отказано в продолжении круиза без возврата билетов. Также взимается пробковый сбор за алкоголь, принесённый с собой.

Пледы для гостей выдаются под залог — документа или денежного эквивалента. Посадка начинается за 15 минут до рейса, а по окончании прогулки теплоход высадит вас у того же причала.

Чего ожидать

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с известными музыкантами на расстоянии вытянутой руки и огнями Петербурга за илюминаторами теплохода. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий и возможностей организаторов, поэтому следите за актуальной информацией.