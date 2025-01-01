Ленинградский патефон: концерт лучших советских шлягеров

Приглашаем вас на уникальный концерт «Ленинградский Патефон», где лучшие советские шлягеры и музыка из знаменитых фильмов прозвучат в исполнении талантливых джазовых музыкантов Москвы и Петербурга. Мероприятие обещает подарить незабываемые эмоции и вернуть в атмосферу золотой эпохи!

Участники концерта

На сцене выступят солисты Анастасия Лютова и Сергей Архипов, которые уже завоевали сердца слушателей своим мастерством и харизмой. Их голоса прекрасно дополнят дух всех любимых советских мелодий.

Место проведения

Концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана — одном из самых популярных джазовых клубов страны, известного своим уютом и непревзойденной атмосферой.

Не пропустите

Погружение в музыку, переполненную ностальгией о прошлом, сделает вечер поистине волшебным. Приходите насладиться мелодиями, которые все мы знаем и любим!