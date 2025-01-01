Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ленинградский Патефон
Билеты от 2500₽
Киноафиша Ленинградский Патефон

Ленинградский Патефон

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Ленинградский патефон: концерт лучших советских шлягеров

Приглашаем вас на уникальный концерт «Ленинградский Патефон», где лучшие советские шлягеры и музыка из знаменитых фильмов прозвучат в исполнении талантливых джазовых музыкантов Москвы и Петербурга. Мероприятие обещает подарить незабываемые эмоции и вернуть в атмосферу золотой эпохи!

Участники концерта

На сцене выступят солисты Анастасия Лютова и Сергей Архипов, которые уже завоевали сердца слушателей своим мастерством и харизмой. Их голоса прекрасно дополнят дух всех любимых советских мелодий.

Место проведения

Концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана — одном из самых популярных джазовых клубов страны, известного своим уютом и непревзойденной атмосферой.

Не пропустите

Погружение в музыку, переполненную ностальгией о прошлом, сделает вечер поистине волшебным. Приходите насладиться мелодиями, которые все мы знаем и любим!

Купить билет на концерт Ленинградский Патефон

Помощь с билетами
Декабрь
29 декабря понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Андрей Атлас
18+
Юмор
Андрей Атлас
25 января в 18:30 Stand Up Store Moscow
от 2000 ₽
Волшебная одиссея 3
6+
Живая музыка
Волшебная одиссея 3
5 января в 12:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
6 марта в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше