Музыка с душой: Ленинградский Патефон Джаз-клуб Игоря Бутмана

Ленинградский Патефон в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке — это уникальная возможность насладиться лучшими советскими шлягерами и музыкой из кинематографа в исполнении талантливых джазовых музыкантов Москвы и Петербурга.

Погружение в эпоху

Каждый концерт этого джаз-клуба — это не только музыкальное представление, но и путешествие во времени. Звуки знаковых мелодий, знакомых всем, создают атмосферу ностальгии и уносят в мир, где музыка играет главную роль в жизни.

Разнообразие музыкальных стилей

Музыканты, выступающие в рамках программы, привносят в традиционные советские мелодии импровизации и современные элементы джаза, делая каждое исполнение уникальным. Вы сможете насладиться классическими композициями в новом свете, а также открыть для себя неожиданно свежие интерпретации давно известных произведений.

Идеальное место для вечера

Клуб расположен в сердце Таганки, что делает его удобным местом для посещения. Уютная атмосфера, живая музыка и возможность вкусно поужинать прямо на месте создают идеальные условия для приятного вечера.

Не упустите шанс окунуться в мир джаза и насладиться мелодиями, которые знакомы каждому. Ленинградский Патефон — это не просто концерт, это целая история, в которую стоит погрузиться!