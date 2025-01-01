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Ленинградский Патефон
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ленинградский Патефон

Ленинградский Патефон

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: "Ленинградский Патефон" на сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана на Таганке

Приглашаем вас на необычное музыкальное событие — спектакль "Ленинградский Патефон". Это уникальная программа, в которой звучат лучшие советские шлягеры и мелодии из культовых фильмов в исполнении талантливых джазовых музыкантов из Москвы и Петербурга.

Что вас ждет?

На сцене оживут самые любимые композиции, которые навсегда остались в сердцах зрителей. Вы сможете насладиться известными хитами, а также открыть для себя забытые жемчужины советской музыки. Каждый номер — это не просто музыка, а целая история, наполненная эмоциями и атмосферой той эпохи.

Уникальный формат

Спектакль "Ленинградский Патефон" — это не просто концерт. Это музыкальная реконструкция, в которой джазовые аранжировки перекликаются с оригинальными мелодиями, создавая совершенно новый звук. Профессиональные музыканты добавят в каждую композицию свою индивидуальность, что сделает каждое выступление уникальным.

Когда и где?

Не упустите возможность увидеть это музыкальное чудо! Спектакль пройдет на сцене одного из лучших театров города. Следите за расписанием и не забудьте забронировать билеты заранее, так как количество мест ограничено.

Интересный факт

Вы знали, что многие из шлягеров, которые прозвучат в спектакле, были написаны в сложные для страны времена? Именно музыка стала тем светлым пятном, которое помогало людям находить радость и надежду.

Приходите на "Ленинградский Патефон" и погрузитесь в атмосферу советской музыки с новыми оттенками джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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