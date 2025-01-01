Меню
Ленинградский Диксиленд: история и уникальное звучание

Ленинградский Диксиленд, созданный в 1958 году в Ленинграде, стал ярким символом джазовой культуры России. Основателями ансамбля являются трубач Всеволод Королёв и кларнетист Александр Усыскин. Неповторимое звучание коллектива связано с множеством выдающихся музыкантов, таких как Олег Кувайцев, братья Валентин и Александр Колпашниковы, а также Эдуард Левин и Роберт Паузер. Среди других ярких личностей — братья Борис и Григорий Локшины, Александр Кавлелашвили, Юрий Акулов и многие другие.

Кредо и репертуар

Кредо Ленинградского диксиленда — это сочетание безупречного следования традиции с естественностью игры. В репертуаре ансамбля представлены танцевальные произведения из эпохи 1920—1950-х годов, что позволяет создавать особую атмосферу на концертах и увлечь зрителей в мир джаза.

Международное признание

С 1960-х годов Ленинградский Диксиленд активно выступает на международных фестивалях, получая признание зрителей и критиков. Этот коллектив стал значимой частью не только российской, но и мировой джазовой сцены, продвигая уникальный стиль и звучание, которые остаются актуальными и по сей день.

19 декабря пятница
19:30
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
от 700 ₽

