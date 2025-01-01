Спектакль Ленинградские сказки

Семейные приключения в мире Ленинградских сказок

«Таня, Шурка и Бобка» — три юных героя, которым предстоит самым быстрым образом повзрослеть. Их родители объявлены врагами народа, и с этого момента начинается долгое и страшное странствие через войну и блокаду, голод и эвакуацию. В условиях, когда мир рушится, что, если спасти друг друга можно лишь переступив порог другой реальности? И какие невыполнимые задания может потребовать от них сумрачный бог Один?

В этом приключенческом фэнтези по мотивам пятой книги цикла «Ленинградские сказки» Юлии Яковлевой на Большой сцене вновь воплощается завораживающий мир, где сказка переплетается с историей. Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность пройти вместе с героями путь самопознания через утраты, осознать важность единства и помнить о людях, которых мы любим.

Спектакль о любви и жертвенности

Филипп Гуревич, режиссер спектакля, утверждает: «Наш спектакль — для пробуждения души. Вместе с родителями, бабушками и дедушками, мы должны осознать живые свидетельства нашей общей истории». Это непростая история о неистовом желании детей собрать разрушенные части своего семейного мира, несмотря на страх и отчаяние.

Зрителей ждёт уникальное сочетание элементов мистического комикса и реальных исторических событий, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу той эпохи и понять, как важна поддержка и любовь в трудные времена. Это спектакль не только для детей, но и для всей семьи, где каждый найдет что-то важное для себя.