Ленинградские сказки
Киноафиша Ленинградские сказки

Спектакль Ленинградские сказки

12+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 12+
О спектакле

Семейные приключения в мире Ленинградских сказок

«Таня, Шурка и Бобка» — три юных героя, которым предстоит самым быстрым образом повзрослеть. Их родители объявлены врагами народа, и с этого момента начинается долгое и страшное странствие через войну и блокаду, голод и эвакуацию. В условиях, когда мир рушится, что, если спасти друг друга можно лишь переступив порог другой реальности? И какие невыполнимые задания может потребовать от них сумрачный бог Один?

В этом приключенческом фэнтези по мотивам пятой книги цикла «Ленинградские сказки» Юлии Яковлевой на Большой сцене вновь воплощается завораживающий мир, где сказка переплетается с историей. Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность пройти вместе с героями путь самопознания через утраты, осознать важность единства и помнить о людях, которых мы любим.

Спектакль о любви и жертвенности

Филипп Гуревич, режиссер спектакля, утверждает: «Наш спектакль — для пробуждения души. Вместе с родителями, бабушками и дедушками, мы должны осознать живые свидетельства нашей общей истории». Это непростая история о неистовом желании детей собрать разрушенные части своего семейного мира, несмотря на страх и отчаяние.

Зрителей ждёт уникальное сочетание элементов мистического комикса и реальных исторических событий, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу той эпохи и понять, как важна поддержка и любовь в трудные времена. Это спектакль не только для детей, но и для всей семьи, где каждый найдет что-то важное для себя.

Режиссер
Филипп Гуревич
В ролях
Нелли Уварова
Татьяна Матюхова
Владимир Зомерфельд
Алексей Бобров
Виктория Тиханская

Декабрь
Январь
Февраль
16 декабря вторник
18:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 3500 ₽
15 января четверг
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
31 января суббота
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1200 ₽
25 февраля среда
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 500 ₽

