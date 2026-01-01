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Ленинградская симфония
Киноафиша Ленинградская симфония

Спектакль Ленинградская симфония

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Дань памяти жителям блокадного города

Театральный спектакль «Ленинградская симфония» посвящен жителям блокадного Ленинграда и передает атмосферу осаждённого города через историю маленькой девочки, оказавшейся в центре трагических событий. Это повествование о стойкости, мужестве и героизме жителей города.

История сквозь детские глаза

В центре спектакля — судьба ленинградской семьи и ребёнка, глазами которого зритель видит блокаду. Через воспоминания девочки передается как личное восприятие, так и драматизм целого города, изо всех сил противостоящего войне и голоду.

Хроника и музыка Шостаковича

Спектакль дополнен документальными материалами: кадрами кинохроники, фотографиями блокадного Ленинграда и архивными радиозаписями, оживляющими ту эпоху. Звучат стихи Ольги Берггольц и знаменитая Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которая стала символом борьбы и надежды.

 

Режиссер
Игорь Ларин
В ролях
Игорь Ларин
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