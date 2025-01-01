«Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича: балет в одном действии

«Ленинградская симфония» — одноактный балет на музыку первой части Седьмой симфонии до мажор (1941, op. 60). Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. Балет, созданный Игорем Бельским, артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), впервые был представлен зрителям 14 апреля 1961 года.

Оформление спектакля разработал известный художник-плакатист Михаил Гордон. Балет «Ленинградская симфония» стал знаковым событием в истории театра, ознаменовав переход от реалистичности драматического балета 1930-х — 1950-х годов к новой абстрактной эстетике, которую впоследствии назвали «хореографическим симфонизмом».

Сюжет и структура балета

Балет состоит из трех частей:

Безмятежное счастье

Нашествие

Реквием

Главные герои — Юноша и Девушка, чью идиллию нарушает нашествие Варваров. Юноша, ценой своей жизни, сражается с врагами, чтобы защитить свою любовь.

История постановки

В Советском Союзе «Ленинградская симфония» ставилась во множестве театров. В Куйбышев спектакль был представлен в 1986 году, при этом постановку осуществлял сам Игорь Бельский, а дирижером-постановщиком стал Александр Говоров, главный дирижер театра. Нынешняя версия, представленная в 2020 году, также была оформлена в духе сценографии Михаила Гордона.

Возвращением «Ленинградской симфонии» на самарскую сцену руководил балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков, что добавляет особую ценность и историческую значимость данной постановке.