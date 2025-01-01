«Ленинградская симфония»: балет на музыку Дмитрия Шостаковича

Ко Дню Победы зрителей приглашают на уникальный спектакль «Ленинградская симфония», который является балетом на музыку первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Этот проект сочетает в себе глубокую историческую значимость и художественный замысел хореографа Игоря Бельского.

Исполнители и дата премьеры

Дирижер: Валерий Овсяников

Валерий Овсяников Девушка: Мария Буланова

Мария Буланова Юноша: Андрей Ермаков

Премьера спектакля состоялась 14 апреля 1961 года в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр). Реконструкция балета была представлена 30 мая 2001 года.

Продолжительность и возрастная категория

Спектакль длится 30 минут и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Исторический контекст

Седьмая симфония Шостаковича обладает богатой мифологией. Она была написана в осажденном Ленинграде, а ее партитура была доставлена в город с помощью самолета. Балет «Ленинградская симфония» стал важным шагом в истории советского балета, став символом культурного возрождения в эпоху оттепели.

Хореографический подход

Игорь Бельский создавал абстрактно-метафорическую танцевальную структуру, которая противопоставлялась реалистической хореодраме своего времени. В спектакле представлены три главных героя: Юноша, Девушка и Предатель. Силы зла изображены условными Варварами, что позволяет сосредоточиться на танцевальной форме, а не на визуальных атрибутах войны.

Значение и наследие

С момента своего появления балет «Ленинградская симфония» получил широкое признание и был растиражирован в театрах Советского Союза. Он был возобновлён в 1991 году и реконструирован в 2001-м. По традиции, спектакль исполняется дважды в сезон, в День снятия блокады и в День Победы.

Это произведение стало поворотным пунктом в истории советского балета и явилось наследницей легендарного спектакля Федора Лопухова «Величие мироздания». Несмотря на то что Бельский позже не возвращался к созданию балетов на симфоническую музыку, его «Ленинградская симфония» навсегда останется в сердцах зрителей как символ мужества и творчества в трудные времена.