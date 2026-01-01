Ленинградочка
Киноафиша Ленинградочка

Спектакль Ленинградочка

Постановка
Театр «Русская песня». Основная сцена 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
О спектакле

Музыкальный спектакль «Ленинградочка»: стория о любви и стойкости в военные годы

«Ленинградочка» – масштабная постановка режиссёра Виталия Салтыкова, погружающая зрителей в атмосферу блокадного Ленинграда. Это первый в России музыкальный фэшн-спектакль, в котором драматическая история и мода объединяются в единое сценическое пространство.

Сюжет

Действие разворачивается весной 1941 года. На Невском проспекте открывается легендарная парикмахерская «Ленинградочка», ставшая символом городской жизни той эпохи. Для выпускницы детского дома Маши Бабочкиной это место становится началом новой жизни, первой любви и надежды на счастье.

Однако привычный мир рушится с приходом войны. Пока любимый человек уходит на фронт, Маша остаётся в осаждённом городе и продолжает работать в «Ленинградочке», превращая своё дело в акт человеческого сопротивления. Спектакль рассказывает о людях, которые даже в самые тяжёлые времена сохраняли достоинство, любовь и веру в жизнь.

Костюмы и визуальные решения

Костюмы и эстетика 1940-х годов становятся полноценной частью спектакля, раскрывая настроение довоенного Ленинграда и характеры героев. Особое внимание уделяется образу ленинградского трамвая – символу города, который не остановился даже в дни блокады.

Музыка и исполнительский состав

Спектакль сочетает масштабные визуальные решения, музыку и сильную драматургию, создавая глубокую эмоциональную историю, способную тронуть зрителей с первых минут. В спектакле участвуют известные артисты мюзиклов: Роман Графов, Алина Сидорова, Манана Гогитидзе, Зоя Буряк и другие.

Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут.

В ролях
Зоя Буряк
Манана Гогитидзе
Июнь
13 июня суббота
17:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 2000 ₽
20:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 4500 ₽
14 июня воскресенье
17:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 4000 ₽
20:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 5000 ₽
15 июня понедельник
17:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 4500 ₽
20:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 4500 ₽
16 июня вторник
17:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 3000 ₽
20:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 2000 ₽

