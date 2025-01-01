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Ленинградка
Билеты от 400₽
Киноафиша Ленинградка

Спектакль Ленинградка

Кукольный шедевр про блокаду Ленинграда.
Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Режиссер Алексей Шишов, Борис Константинов, Денис Шадрин
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Кукольная притча для подростков и взрослых

Эта правдивая сказка о жизни расскажет, как сохранить чистое сердце даже в самые тяжёлые времена войны. В спектакле звучат проникновенные композиции Александра Васильева (группа «Сплин»), добавляя истории ещё больше душевной глубины.

История Вали: война, блокада, надежда

Девочка Валя живёт в страшное время блокады Ленинграда. Дом разрушен, и единственным её убежищем становится шкаф в полуразрушенном здании. Но даже в самых тяжёлых моментах рядом с ней остаются её воображаемые защитники – те, кто поддерживает и помогает справиться с горем. Домовой, верный защитник, развеивает страхи и укрепляет веру, что, несмотря на все ужасы войны, Валя сможет пережить эти испытания.

Дом без войны: мир глазами ребёнка

Основная идея спектакля — надежда на мирное детство. Детство должно оставаться детством, а ребёнок имеет право на счастье и мирную жизнь. Спектакль напоминает нам о бесценной благодарности к тем, кто выстоял и создал для нас дом без войны.

Этот спектакль станет трогательным опытом для зрителей всех возрастов, оставляя важное послание о жизни, стойкости и праве каждого ребёнка на мирное небо.

Спектакль – лауреат Премии «Золотая Маска».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
16:00 от 400 ₽ 19:00 от 600 ₽

Фотографии

Ленинградка Ленинградка Ленинградка Ленинградка Ленинградка

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