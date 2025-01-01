Спектакль Ленинградка

Кукольная притча для подростков и взрослых

Эта правдивая сказка о жизни расскажет, как сохранить чистое сердце даже в самые тяжёлые времена войны. В спектакле звучат проникновенные композиции Александра Васильева (группа «Сплин»), добавляя истории ещё больше душевной глубины.

История Вали: война, блокада, надежда

Девочка Валя живёт в страшное время блокады Ленинграда. Дом разрушен, и единственным её убежищем становится шкаф в полуразрушенном здании. Но даже в самых тяжёлых моментах рядом с ней остаются её воображаемые защитники – те, кто поддерживает и помогает справиться с горем. Домовой, верный защитник, развеивает страхи и укрепляет веру, что, несмотря на все ужасы войны, Валя сможет пережить эти испытания.

Дом без войны: мир глазами ребёнка

Основная идея спектакля — надежда на мирное детство. Детство должно оставаться детством, а ребёнок имеет право на счастье и мирную жизнь. Спектакль напоминает нам о бесценной благодарности к тем, кто выстоял и создал для нас дом без войны.

Этот спектакль станет трогательным опытом для зрителей всех возрастов, оставляя важное послание о жизни, стойкости и праве каждого ребёнка на мирное небо.

Спектакль – лауреат Премии «Золотая Маска».