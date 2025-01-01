Возвращение легенды: концерт группы «Ленинград» в Самаре

6 и 7 февраля в Самаре, в Дворце Спорта им. Высоцкого, пройдет сольный концерт легендарной группы «Ленинград». После долгого перерыва Сергей Шнуров вновь выйдет на сцену, чтобы порадовать своих поклонников.

Новый альбом и гастрольный тур

В 2024 году «Ленинград» удивил всех поклонников, выпустив новый альбом «Синяя богиня». Это возвращение на большую сцену стало настоящим музыкальным событием, и группа отправилась в гастрольный тур, который покорит сердца зрителей по всей стране.

Чем вас порадует концерт?

Концерт «Ленинграда» обещает быть незабываемым. Опытный фронтмен и его команда принесут с собой необыкновенную атмосферу живого шоу. Зрителей ждет заряд драйва и угара, ставший визитной карточкой группы. Полюбившиеся хиты в исполнении Шнурова и его коллег не оставят равнодушными никого.

Важная информация для зрителей

Сбор гостей начнется в 17:00, а само мероприятие стартует в 19:00. Приходите за энергией, драйвом и неповторимой атмосферой!