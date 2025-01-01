Осенний концерт группы «Ленинград» в Воронеже: не пропустите!

24 и 25 октября на сцене в Воронеже пройдет концерт культовой группы «Ленинград». Это уникальное событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, который соберет множество поклонников. Однако, учитывая, что билетов осталось совсем немного, не стоит медлить с покупкой!

Что ожидать от концерта?

На выступлении прозвучат известные хиты, такие как «В Питере – пить», «Экспонат», «Почём звонят колокола» и «WWW». Группа известна своими яркими и зажигательными выступлениями, которые не оставляют равнодушными зрителей. Готовьтесь к мощной энергии и настоящему зрелищу!

Подготовьтесь к вечеру

Не забудьте подготовить нарядный образ – лабутены и яркие штаны идеально подойдут для такого мероприятия! Импровизированная площадка сделает вечер незабываемым. Сбор гостей начнется в 17:00, а сам концерт стартует в 19:00. Будьте готовы к ярким эмоциям и отличной музыке!

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что на концерте установлено строгое возрастное ограничение – 18+. Приобретая билеты, не забудьте взять с собой документ, подтверждающий ваш возраст.