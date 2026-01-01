Возвращение легенды: концерт группы «Ленинград» в Екатеринбурге

14 июня 2025 на Стадионе Екатеринбург Арена с сольным концертом выступит легендарная группа «Ленинград». Они вернулись!

После долгого перерыва Сергей Шнуров будет радовать нас своими незабываемыми песнями. В 2024 году «Ленинград» неожиданно выпустил новый альбом «Синяя богиня», объявил о своем возвращении на большую сцену и отправился в гастрольный тур. Это означает, что зрителей ждет встреча с любимыми хитами и уникальная атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны.

Что ожидать от концерта?

Драйв и угар в духе «Ленинграда» гарантированы! Слушатели смогут насладиться как новыми композициями, так и всеми известными хитами. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Информация о мероприятии: