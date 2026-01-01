Александринский театр и Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга представляют премьеру спектакля-концерта «Ленинград. Партитура жизни», посвящённую 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Режиссёр Кирилл Сбитнев создаёт уникальную театральную форму, где музыка и литература переплетаются в непростой истории блокадного Ленинграда.
Дирижёр спектакля – художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга Антон Лубченко. Сценарий написан Артемом Казюхановым, а видеохудожником выступает Мария Варахалина. Художник по свету – Игорь Фомин, саунд-дизайнер – Илья Пучеглазов.
В центре сюжета – документальные свидетельства: дневники и воспоминания жителей блокадного города, а также письма Шостаковича. В частности, будет представлены записи скрипача Льва Маргулиса, который в 1942 году принял участие в легендарном исполнении Седьмой симфонии.
На сцене будут звучать произведения разных лет Дмитрия Шостаковича в исполнении артистов Губернаторского симфонического оркестра, сформировавшегося сразу после войны. Финальным аккордом станет исполнение Сюиты из музыки к киноэпопее Михаила Чиаурели «Падение Берлина» (1949).
На сцене зрителей встретят артистов Александринского театра: Андрея Матюкова, Александру Большакову, Дмитрия Бутеева, Алису Горшкову, Владимира Маликова, Анну Пожидаеву, Виталия Сазонова и Максима Яковлева. Соло в оркестре исполнят лауреаты международных конкурсов: на фортепиано – Владлен Ованесьянц, на скрипке – Наиль Мавлюдов.
При создании спектакля-концерта использовались материалы из различных публикаций, включая «Сохрани мою печальную историю… Блокадный дневник Лены Мухиной» и «Письма к другу: Письма Д.Д. Шостаковича к И.Д. Гликману».
