Ленинград Cover

Концерт трибьюта «Ленинград» в Краснодаре

«Ленинград» — это праздник, наполненный яркими эмоциями! Это не премьера спектакля, где зритель не знает, чего ожидать. Это первый в Краснодарском крае полноценный трибьют проект легендарного коллектива, состоящий из профессиональных музыкантов с многолетним опытом живых выступлений.

Погружение в атмосферу

Группа «Лабуград» точно воспроизводит атмосферу, царящую на концертах группы «Ленинград». Устоять на месте будет невозможно! Зрители смогут насладиться знакомыми хитами и уникальным стилем, который так полюбился поклонникам.

Удобства для зрителей

Мастерство барменов Рок-бара «Треугольник», а также зажигательная музыка от нашего DJ в Rockoteka создадут незабываемую атмосферу. Обслуживание официантов продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Концерт пройдет в уютной обстановке, где каждый сможет найти место для себя и насладиться уникальной атмосферой.