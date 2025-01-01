Меню
Ленинград - Шнуров с Вами!
Киноафиша Ленинград - Шнуров с Вами!

Ленинград - Шнуров с Вами!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт «Ленинграда» в Омске!

Сергей Шнуров и легендарная группировка «Ленинград» готовят вам незабываемый концерт! Их возвращение стало настоящим событием для поклонников, и это не случайно.

Культовые композиции группировки «Ленинград»

Зрителей ждут не только давно полюбившиеся хиты, такие как «Вояж», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и «WWW», но и новые композиции, написанные в нашем Новом времени. Готовьте свои голосовые связки, чтобы подпевать в унисон с исполнителями!

Зажигательная атмосфера концерта

Не упустите возможность окунуться в атмосферу разудалой дворовой хрипоты Шнурова, роскошных вокальных партий вокалисток и цыганско-балаганного симфо-рок оркестра. Музыка группы «Ленинград» всегда находит отклик в сердце, и этот концерт обещает стать настоящим праздником!

Забудьте про скуку

Скучали по «Ленинграду»? Тогда готовьтесь к энергичному выступлению, которое подарит вам море эмоций! Не пропустите это яркое событие!

Ноябрь
4 ноября вторник
20:00
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
от 3000 ₽

