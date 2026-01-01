Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ленин из Ревды
Киноафиша Ленин из Ревды

Спектакль Ленин из Ревды

16+
Режиссер Дмитрий Крестьянкин
Возраст 16+

О спектакле

«Ленин из Ревды»: Театральный эксперимент на грани реальности

Новая постановка режиссёра Дмитрия Крестьянкина, художественного руководителя «Плохого театра», обещает стать ярким событием театральной жизни. Известный своими социальными и инклюзивными проектами, Крестьянкин вновь стирает границы между зрительным залом и сценой. Его спектакль «Ленин из Ревды» превращается в настоящее ток-шоу, где каждый зритель становится участником, а обсуждение — живым и актуальным.

Тема спектакля

Главный вопрос спектакля — судьба памятника Ленину в уральском городе Ревда. Сносить или оставить? Дебаты разворачиваются прямо на глазах у публики, на специально созданной сцене — мраморной лестнице театра. Это символическая площадь Победы, где, словно в реальной жизни, монумент Ильича стоит под угрозой. Зрители окажутся в центре событий, где будут звучать реальные мнения жителей Ревды — без прикрас и фальши.

Формат ток-шоу

«Ленин из Ревды» — это не традиционный спектакль, а настоящая дискуссионная площадка. Зрители услышат подлинные аргументы обеих сторон — сторонников сноса памятника и тех, кто выступает за его сохранение. Но обсуждение не ограничивается только судьбой монумента. Постановка выходит за рамки привычных дебатов, поднимая более глобальные вопросы: что значит культура и память для разных поколений, как мы воспринимаем историю и современное искусство.

Уникальный опыт

Зрителей ждут неожиданные повороты и сюрпризы. Финал спектакля остаётся непредсказуемым, ведь именно вы, зрители, можете сыграть решающую роль в исходе этой истории. Дмитрий Крестьянкин снова экспериментирует с форматом и жанром, создавая не просто спектакль, а уникальное событие, которое требует участия каждого.

Купить билет на спектакль Ленин из Ревды

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
21:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1400 ₽

Фотографии

Ленин из Ревды Ленин из Ревды Ленин из Ревды Ленин из Ревды Ленин из Ревды Ленин из Ревды Ленин из Ревды

В ближайшие дни

Светило
16+
Иммерсивный

Светило

5 сентября в 15:30 Нити
от 1800 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия

Бешеные деньги

29 сентября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
«Ничего святого». Документальный стендап
18+
Творческий вечер

«Ничего святого». Документальный стендап

20 августа в 20:00 Площадка «Узел»
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше