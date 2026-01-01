«Ленин из Ревды»: Театральный эксперимент на грани реальности

Новая постановка режиссёра Дмитрия Крестьянкина, художественного руководителя «Плохого театра», обещает стать ярким событием театральной жизни. Известный своими социальными и инклюзивными проектами, Крестьянкин вновь стирает границы между зрительным залом и сценой. Его спектакль «Ленин из Ревды» превращается в настоящее ток-шоу, где каждый зритель становится участником, а обсуждение — живым и актуальным.

Тема спектакля

Главный вопрос спектакля — судьба памятника Ленину в уральском городе Ревда. Сносить или оставить? Дебаты разворачиваются прямо на глазах у публики, на специально созданной сцене — мраморной лестнице театра. Это символическая площадь Победы, где, словно в реальной жизни, монумент Ильича стоит под угрозой. Зрители окажутся в центре событий, где будут звучать реальные мнения жителей Ревды — без прикрас и фальши.

Формат ток-шоу

«Ленин из Ревды» — это не традиционный спектакль, а настоящая дискуссионная площадка. Зрители услышат подлинные аргументы обеих сторон — сторонников сноса памятника и тех, кто выступает за его сохранение. Но обсуждение не ограничивается только судьбой монумента. Постановка выходит за рамки привычных дебатов, поднимая более глобальные вопросы: что значит культура и память для разных поколений, как мы воспринимаем историю и современное искусство.

Уникальный опыт

Зрителей ждут неожиданные повороты и сюрпризы. Финал спектакля остаётся непредсказуемым, ведь именно вы, зрители, можете сыграть решающую роль в исходе этой истории. Дмитрий Крестьянкин снова экспериментирует с форматом и жанром, создавая не просто спектакль, а уникальное событие, которое требует участия каждого.