Лена Василек
Лена Василек

Лена Василек

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Яркое музыкальное шоу популярной певицы в Уфе

Лена Василёк — популярная российская исполнительница, поэт, композитор и актриса, обладающая уникальным голосом. Её творчество широко признано и любимо по всей стране. Хит «Галина» знаком каждому, кто хоть раз слышал его — подпевают с первых нот!

Народные хиты

Песни Лены, такие как «Деревенька», «Ехали казаки», «Снег шальной», «Мама» и «Трактористка», стали настоящими народными гимнами. Эти мелодии звучат на свадьбах, праздниках и даже в повседневной жизни, объединяя людей через музыку.

Телевизионные программы

Лена Василёк регулярно появляется в популярных телевизионных шоу, таких как «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» на канале Россия 1. Эти выступления помогают ей достигать широкой аудитории и завоевывать новые сердца зрителей.

Музыкальный спектакль

Концерты Лены Василёк — это не просто выступления, а настоящие музыкальные спектакли. Здесь песни, стихи и музыка сплетаются в одно целое, создавая неповторимую атмосферу. Яркое и многогранное эмоциональное шоу всегда находит отклик в сердцах зрителей, как в России, так и в ближнем зарубежье.

Не упустите возможность насладиться уникальным творчеством Лены Василёк и погрузиться в мир её песен на ближайшем концерте!

Расписание

В других городах

Уфа, 24 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Мещера. Легенды древних. Часть 2
16+
Фолк Тяжелый рок
Мещера. Легенды древних. Часть 2
4 ноября в 19:00 Dom Печати
от 1000 ₽
тринадцать карат
16+
Хип-хоп
тринадцать карат
2 декабря в 20:00 Тинькофф-холл
от 2000 ₽
Магия Севера: Олена Уутай
6+
Этно
Магия Севера: Олена Уутай
5 октября в 19:00 Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова
от 600 ₽
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
