Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Lena Shery: Amy Winehouse Tribute
Билеты от 1000₽
Киноафиша Lena Shery: Amy Winehouse Tribute

Lena Shery: Amy Winehouse Tribute

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт в честь Эми Уайнхаус в Ритм Блюз кафе: Погружение в мир соула и джаза 

Эми Уайнхаус, обладательница уникального контральто и эксцентричного стиля исполнения, оставила яркий след в музыкальной культуре 2000-х годов. Ее творчество сочетает в себе элементы R&B, соула и джаза, что сделало ее одной из самых влиятельных британских исполнительниц своего времени. Уайнхаус не только популяризировала соул-музыку, но и вдохновила модельеров, таких как Карл Лагерфельд, своим запоминающимся стилем.

Данный концерт, приуроченный к выходу фильма «Back to Black» («Обратно во мрак»), обещает стать настоящим праздником для поклонников ее творчества. В программе — не только все хиты одноименного альбома, но и ранние джазовые версии ее песен, а также некоторые демо-записи, которые ранее не были представлены широкой публике.

Тематика песен

Песни Эми Уайнхаус затрагивают сложные темы любви и зависимости, как в отношениях, так и от наркотиков. Каждая композиция проливает свет на глубокие внутренние конфликты, с которыми сталкивается человек под бременем публичности. Эти произведения цепляют с первой ноты и остаются в душе надолго.

Не упустите возможность!

Приходите на концерт, чтобы вновь пережить магию музыки Эми Уайнхаус и насладиться ее неповторимым стилем. Это событие станет не только данью уважения великой артистке, но и возможностью услышать ее музыку в новом свете.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
18 сентября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»
6+
Неоклассика
Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»
21 сентября в 16:30 Московский продюсерский центр
от 1800 ₽
Ирина Рысь
18+
Шансон
Ирина Рысь
18 сентября в 19:30 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше