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Lena Shery & Buglers
Билеты от 1000₽
Киноафиша Lena Shery & Buglers

Lena Shery & Buglers

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый проект Лены Шери: «Buglers»

Певица Лена Шери, знакомая многим поклонникам клуба, представляет свой новый сайд-проект «Buglers». Это трио, состоящее из опытных музыкантов, которые уже давно играют вместе, готово удивить зрителей необычным звучанием.

Эксперименты с классикой

Музыканты «Buglers» не боятся экспериментировать. В их репертуаре известные песни, которые традиционно воспринимаются как классика рока, фолка и кантри. Однако, в их интерпретации эти композиции обретают новые оттенки, превращаясь в блюз и соул.

Что услышит зритель

Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители смогут насладиться произведениями таких легендарных исполнителей, как:

  • Джей Джей Кейл
  • Долли Партон
  • Нил Янг
  • Нора Джонс
  • Боб Дилан

Трехголосное исполнение

Изюминкой программы станет трёхголосное исполнение, которое придаст знакомым мелодиям особую атмосферу. Это уникальная возможность услышать любимые композиции в новом свете.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
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20:00 от 1000 ₽

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