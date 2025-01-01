Lena Shery & Buglers

Новый проект Лены Шери: «Buglers»

Певица Лена Шери, знакомая многим поклонникам клуба, представляет свой новый сайд-проект «Buglers». Это трио, состоящее из опытных музыкантов, которые уже давно играют вместе, готово удивить зрителей необычным звучанием.

Эксперименты с классикой

Музыканты «Buglers» не боятся экспериментировать. В их репертуаре известные песни, которые традиционно воспринимаются как классика рока, фолка и кантри. Однако, в их интерпретации эти композиции обретают новые оттенки, превращаясь в блюз и соул.

Что услышит зритель

Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители смогут насладиться произведениями таких легендарных исполнителей, как:

Джей Джей Кейл

Долли Партон

Нил Янг

Нора Джонс

Боб Дилан

Трехголосное исполнение

Изюминкой программы станет трёхголосное исполнение, которое придаст знакомым мелодиям особую атмосферу. Это уникальная возможность услышать любимые композиции в новом свете.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера!