Лена Шери & City Blues Project

В Козлов Клубе состоится концерт проекта City Blues Project — уникального содружества музыкантов, посвятивших часть своей жизни блюзу. В программе запланированы авторские композиции и знаменитые песни великих блюзменов, таких как Роберт Джонсон, Мадди Уотерс, Уилли Диксон, Хаулин Вулф, Джон Ли Хукер, Лайтнинг Хопкинс, Ти-Боун Уокер и Фредд Кинг.
Музыка будет исполняться с акцентом на фортепиано и женский вокал Лены Шери. В составе коллектива также выступят:
Лидер проекта Lena Shery — талантливая певица и автор песен. Она является резидентом московских блюзовых и джазовых клубов, выпустила авторский англоязычный альбом My Dream и гастролировала по множеству стран, включая Латвию, Эстонию и Швейцарию. В своём творчестве Лена сочетает элементы блюза, фанка, рока и академической музыки, что придаёт её звучанию уникальность и выразительность.
В честь своих гастролей на одном из джазовых фестивалей в Монтрё, она получила высокую оценку от знаменитого музыканта Куинси Джонса, а также сотрудничала с такими артистами, как Валерий Белинов и Михаил Кистанов.
