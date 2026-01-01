Лена Шери & City Blues Project
12+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Концерт City Blues Project в Козлов Клубе

В Козлов Клубе состоится концерт проекта City Blues Project — уникального содружества музыкантов, посвятивших часть своей жизни блюзу. В программе запланированы авторские композиции и знаменитые песни великих блюзменов, таких как Роберт Джонсон, Мадди Уотерс, Уилли Диксон, Хаулин Вулф, Джон Ли Хукер, Лайтнинг Хопкинс, Ти-Боун Уокер и Фредд Кинг.

Музыка будет исполняться с акцентом на фортепиано и женский вокал Лены Шери. В составе коллектива также выступят:

  • Дмитрий «Ветеран» Честных — известный блюзовый музыкант, который ранее играл в группах «Ночные Снайперы» и у Аниты Цой. Он сотрудничал с такими артистами, как Игорь Бутман и Алексей Айги, а также регулярно участвует в международном фестивале бас-гитары «BazzDay».
  • Даниил Буянов — гитарист, начавший карьеру на блюзовых джемах в Чикаго. Он имел честь играть на одной сцене с Бобом Марли, Уилли Диксоном и Робертом Плантом, а также с известными российскими музыкантами, такими как Андрей Макаревич и Сергей Воронов.
  • Владимир Воеводин — барабанщик, который заявляет о себе в различных стилях музыки, включая рок-н-ролл, фанк и блюз.

Лена Шери — лидер коллектива

Лидер проекта Lena Shery — талантливая певица и автор песен. Она является резидентом московских блюзовых и джазовых клубов, выпустила авторский англоязычный альбом My Dream и гастролировала по множеству стран, включая Латвию, Эстонию и Швейцарию. В своём творчестве Лена сочетает элементы блюза, фанка, рока и академической музыки, что придаёт её звучанию уникальность и выразительность.

В честь своих гастролей на одном из джазовых фестивалей в Монтрё, она получила высокую оценку от знаменитого музыканта Куинси Джонса, а также сотрудничала с такими артистами, как Валерий Белинов и Михаил Кистанов.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением любимых блюзовых композиций в исполнении талантливых музыкантов!

Июнь
13 июня суббота
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

