Спектакль Леля и Минька

Встреча с рассказами Михаила Зощенко в РАМТе

Для детей и родителей Русский академический молодежный театр (РАМТ) приготовил особенное событие – встречу с уникальными рассказами Михаила Зощенко. На сцене будут представлены шесть историй из цикла «Леля и Минька», которые актеры разыгрывают искренне, смешно и серьезно.

О чем истории?

Каждая из шести историй затрагивает важные темы детства и взросления. В них рассказывается о «страшных детских грехах», таких как:

поедание конфет с новогодней елки;

нежелание делиться с сестрой бабушкиными подарками;

искушение мороженым;

скрытие единицы в дневнике от папы;

ощущение стыда и его последствия.

Смешно и лирично

Рассказы Зощенко, одновременно смешные и лиричные, погружают зрителей в мир детских переживаний. Герои этих историй взрослеют и проходят сложный духовный путь — путь познания мира, который они открывают для себя, отваживаясь на великое кругосветное путешествие.

Познание внутреннего мира

Однако главное, что они познают, — это мир внутри себя, мир людей и мир любви. Эти уроки станут важными как для детей, так и для их родителей, предоставляя возможность обсудить важные аспекты взросления и человеческих отношений.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции и новые знания!