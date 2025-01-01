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Леля и Минька
Билеты от 2500₽
Киноафиша Леля и Минька

Спектакль Леля и Минька

Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Встреча с рассказами Михаила Зощенко в РАМТе

Для детей и родителей Русский академический молодежный театр (РАМТ) приготовил особенное событие – встречу с уникальными рассказами Михаила Зощенко. На сцене будут представлены шесть историй из цикла «Леля и Минька», которые актеры разыгрывают искренне, смешно и серьезно.

О чем истории?

Каждая из шести историй затрагивает важные темы детства и взросления. В них рассказывается о «страшных детских грехах», таких как:

  • поедание конфет с новогодней елки;
  • нежелание делиться с сестрой бабушкиными подарками;
  • искушение мороженым;
  • скрытие единицы в дневнике от папы;
  • ощущение стыда и его последствия.

Смешно и лирично

Рассказы Зощенко, одновременно смешные и лиричные, погружают зрителей в мир детских переживаний. Герои этих историй взрослеют и проходят сложный духовный путь — путь познания мира, который они открывают для себя, отваживаясь на великое кругосветное путешествие.

Познание внутреннего мира

Однако главное, что они познают, — это мир внутри себя, мир людей и мир любви. Эти уроки станут важными как для детей, так и для их родителей, предоставляя возможность обсудить важные аспекты взросления и человеческих отношений.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции и новые знания!

Режиссер
Рузанна Мовсесян
В ролях
Дмитрий Кривощапов
Анна Ковалева
Евгения Белобородова
Татьяна Веселкина
Вера Зотова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Леля и Минька Леля и Минька Леля и Минька Леля и Минька Леля и Минька Леля и Минька Леля и Минька

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