Спектакль Леля и Минька

Для детей и родителей Русский академический молодежный театр (РАМТ) приготовил особенное событие – встречу с уникальными рассказами Михаила Зощенко. На сцене будут представлены шесть историй из цикла «Леля и Минька», которые актеры разыгрывают искренне, смешно и серьезно.
Каждая из шести историй затрагивает важные темы детства и взросления. В них рассказывается о «страшных детских грехах», таких как:
Рассказы Зощенко, одновременно смешные и лиричные, погружают зрителей в мир детских переживаний. Герои этих историй взрослеют и проходят сложный духовный путь — путь познания мира, который они открывают для себя, отваживаясь на великое кругосветное путешествие.
Однако главное, что они познают, — это мир внутри себя, мир людей и мир любви. Эти уроки станут важными как для детей, так и для их родителей, предоставляя возможность обсудить важные аспекты взросления и человеческих отношений.
Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции и новые знания!