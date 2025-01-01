Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Леля и Минька в Школе клоунов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Леля и Минька в Школе клоунов

Спектакль Леля и Минька в Школе клоунов

Постановка
Эрмитаж 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебные приключения детства: спектакль по рассказам Михаила Зощенко

Детство — это время, когда каждая мелочь наполняется радостью и магией. Мы продолжаем передавать детям те истории, которые когда-то звучали в нашем детстве. Спектакль, основанный на коротких рассказах Михаила Зощенко о маленьком мальчике Миньке и его озорной сестре Леле, приглашает зрителей в мир детских приключений и забав.

Путешествие в мир воспоминаний

Помните ли вы свои первые шаги в мир приключений? Как вы сбежали из дома в поисках увлекательных событий? Как разрабатывали с друзьями планы кругосветного путешествия? Или тот момент, когда впервые обманули родителей, скрыв единицу в дневнике? Эти воспоминания не просто яркие моменты детства, а важные уроки о честности и скромности, которые, став взрослыми, мы часто забываем.

Зачем помнить о детских уроках?

Взрослая жизнь порой бывает скучной и однообразной. Без волшебного калейдоскопа детских воспоминаний она может стать невыносимо серой. Спектакль напомнит взрослым о важности этих маленьких моментов, используя комические элементы и трогательные сцены, чтобы вернуть зрителей в их собственное детство.

Не упустите возможность

Приходите на спектакль, чтобы вместе с Минькой и Лелей пережить радость детства, вспомнить о своих приключениях и, возможно, открыть в себе что-то новое. Это не просто спектакль — это путешествие в мир, где каждый сможет вновь стать ребенком, готовым к открытиям.

Не пропустите этот уникальный опыт! Спектакль пройдет в вашем любимом театре. Убедитесь, что вы и ваши дети не остались в стороне от увлекательной истории, которая объединяет поколения.

Режиссер
Михаил Левитин-мл.
В ролях
Ирина Богданова
Евгений Кулаков
Данила Шевченко
Сергей Олексяк

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
11:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Р
16+
Драма
Р
24 ноября в 19:00 Планета КВН
от 1500 ₽
Когда ангелы шутят
12+
Комедия
Когда ангелы шутят
28 декабря в 19:00 Планета КВН
от 1500 ₽
Сезон дождей
16+
Пластический
Сезон дождей
28 декабря в 18:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше