Лекции о художниках в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на уникальный лекторий, который состоится в Новосибирском художественном музее. В рамках мероприятия вы сможете узнать о творчестве двух выдающихся современных художников — Станислава Жуковского и Ивана Машкова.

Почему это важно?

Посещение лекций — это не только возможность узнать новое, но и шанс задать вопросы напрямую художникам, понять их внутренний мир и получить заряд вдохновения. Этот лекторий станет отличной площадкой для диалога между зрителем и творцом.

Не упустите возможность стать частью культурного события в Новосибирском художественном музее!