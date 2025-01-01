Меню
Лекторий: Современники. С.Жуковский - И.Машков
Лекторий: Современники. С.Жуковский - И.Машков

Лекторий: Современники. С.Жуковский - И.Машков

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лекции о художниках в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на уникальный лекторий, который состоится в Новосибирском художественном музее. В рамках мероприятия вы сможете узнать о творчестве двух выдающихся современных художников — Станислава Жуковского и Ивана Машкова.

Почему это важно?

Посещение лекций — это не только возможность узнать новое, но и шанс задать вопросы напрямую художникам, понять их внутренний мир и получить заряд вдохновения. Этот лекторий станет отличной площадкой для диалога между зрителем и творцом.

Не упустите возможность стать частью культурного события в Новосибирском художественном музее!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Новосибирск, 22 ноября
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

