Лекторий: Россия. Terra incognita. Жемчужины Подмосковья

Лекторий в Новосибирском Художественном музее: Жемчужины Подмосковья

В рамках нового лекторийного цикла мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по малоизведанным уголкам России. Эта лекция — шанс взглянуть на красоты нашей родины, которые порой затмеваются зарубежными курортами.

Тема лекции: Жемчужины Подмосковья

Мы сосредоточимся на Подмосковье — регионе, обладающем невероятными природными ландшафтами и культурными достопримечательностями. Узнайте о вдохновляющих местах, которые хранит в себе этот край, и о том, как они могут обогатить ваш культурный опыт.

Почему стоит посетить?

Подмосковье, зачастую воспринимаемое как «спальный район» столицы, на самом деле скрывает множество секретов. Это и живописные парки, и исторические усадьбы, и манящие своей красотой природные заповедники. В рамках лекции мы подробно обсудим эти места, их историю и архитектурную ценность.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс увидеть Россию с новой стороны и вдохновиться ее богатством. Ждем вас в Новосибирском Художественном музее на лекции «Жемчужины Подмосковья». Вас ждет незабываемое путешествие через призму культуры и природы.

Новосибирск, 29 ноября
Новосибирский художественный музей
13:30 от 300 ₽

