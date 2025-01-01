Меню
Лекторий: Россия. Terra incognita. В поисках Неглинки. Москва
Лекция о культуре России в Новосибирском Художественном музее

Приглашаем вас на увлекательный лекторий, который пройдет в Новосибирском Художественном музее. Тема лекции: «В поисках Неглинки». Вместе мы отправимся в путешествие по удивительной и многогранной стране - России.

Неизведанные красоты России

В этой лекции мы нарушим традицию искать красоты за пределами родной страны. Россия полна фантастических мест, которые остаются незаслуженно забытыми. Мы постараемся раскроить эту настоящую сокровищницу для ее жителей и гостей.

О Неглинке и её значении

Неглинка - это не только река, но и символ, олицетворяющий историю и культуру Москвы. Узнайте, как эта водная артерия связана с жизнью города и его преобразованиями на протяжении веков.

Не упустите возможность ознакомиться с новым взглядом на знакомую действительность и открыть для себя неизведанные пути. Мы ждем вас на лекции!

Расписание

Новосибирск, 20 декабря
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

