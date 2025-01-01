Меню
Лекторий: Россия. Terra incognita. Русская экзотика. По Золотому кольцу
Лекторий: Россия. Terra incognita. Русская экзотика. По Золотому кольцу

О концерте/спектакле

Лекторий в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на лекцию в Новосибирском Художественном музее, посвященную теме «Русская экзотика. По Золотому кольцу». Эта лекция станет настоящим путешествием по красивейшим уголкам нашей страны.

Мы намерены нарушить давнюю традицию искать красоту только в зарубежных странах и показать, что Россия — это невероятно богатая и разнообразная земля, полная удивительных мест, о которых многие еще не слышали. Мы расскажем о том, как в историческом и культурном наследии России переплетаются необычные традиции и экзотические элементы.

Не упустите возможность узнать о скрытых жемчужинах, которые находятся на Золотом кольце — древнем туристическом маршруте, объединяющем выдающиеся города и монастыри. Каждое из них хранит свою уникальную атмосферу и множество интересных историй.

Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя неизведанное и насладиться красотой родных мест!

Новосибирск, 21 февраля
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
13:30 от 300 ₽

